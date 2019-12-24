رياضة | مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع النادى الأهلي، الرتوش الأخيرة على الصفقة الثانية، التى سيتم التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية:" اقتربنا من حسم الصفقة الثانية فى انتقالات يناير المقبل".

وأضاف:" لا أريد الحديث عن أي أمور خاصة بالصفقة، إلا بعد إتمامها بشكل رسمى، اقتربنا من حسم الأمر خلال الأيام المقبلة".

ويسعى الأهلي لضم مهاجم أجنبي خلال الأيام القليلة القادمة، فى ظل عدم رضا السويسرى رينيه فايلر عن اللاعبين في خط هجوم المارد الأحمر.