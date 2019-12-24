رياضة | تعثر مفاوضات الأهلي مع مهاجم اتحاد المنستيري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعثر مفاوضات الأهلي مع مهاجم اتحاد المنستيري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثرت مفاوضات النادي الأهلي مع وكيل النيجيري أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي لضمه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، يناير القادم.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي للتعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم الهجوم.

Advertisements

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عقد جلسة مع وكيل اللاعب النيجيري في أحد فنادق القاهرة الجديدة من أجل الاتفاق على تفاصيل التعاقد مع أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري التونسي في الميركاتو الشتوي.

وشهدت الجلسة خلاف مالي بين أمير توفيق ووكيل أنطوني اكبوتو مهاجم اتحاد المنستيري مما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتًا، بالإضافة إلى الخلاف علي بنود الإتفاق وانتهت الجلسة دون الوصول لصيغة نهائية.

ويبحث المارد الأحمر عن مهاجم لدعم صفوفه في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.