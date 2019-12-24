رياضة | البلدية ينهي استعدادته لدكرنس وعبدالعال يؤكد: لابديل عن الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية ينهي استعدادته لدكرنس وعبدالعال يؤكد: لابديل عن الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة رضا عبد العال المدير الفني إستعدادته لمباراته الهامة غدا أمام فريق دكرنس على ملعب بلدية المحلة في إطار مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة.

يدخل بلدية المحلة اللقاء برصيد ١٢ نقطة في المركز السابع بينما يدخل أبناء دكرنس اللقاء برصيد ١٤ نقطة محتلا المركز الخامس.

وكان بلدية المحلة قد تعرض للهزيمة الاسبوع الماضي من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت أحداث ساخنة وجدلا تحكيميا كبيرا. وتعتبر الهزيمة الأولى لرضا عبد العال منذ تولية مسئولية البلدية حيث فاز بثلاث لقاءات وتعادل في واحده وهزم في واحدة وجمع ١٠ نقاط من الخمس مباريات.

ويواجه بلدية المحلة موقف صعب بسبب العديد من الغيابات المؤثره في الفريق أمثال علاء شعبان الذي طرد في مباراة غزل المحلة والمصابين حسام زين، وإبراهيم فاضل، ومراد رجب.

وفي الجهة المقابلة إستعد دكرنس للقاء بروح معنوية مرتفعة بعد الفوز الذي تحقق الأسبوع الماضي على أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف ليواصل دكرنس نتائجه الجيدة في المجموعة الثالثة.

وقد أكد رضا عبدالعال المديرالفني لبلدية المحلة أن مباراة دكرنس مباراة هامة للفريق من أجل تحقيق الفوز والتقدم خطوة للأمام والفوز بها سيقفز بالفريق للأمام. وأكد على إحترامه لفريق دكرنس وأنه من الفرق المتميزه في المجموعة وان المباراة صعبة على الفريقين.

وطالب عبد العال جماهير البلدية بالوقوف والتشجيع طوال ال٩٠ دقيقة من أجل حصد الثلاث نقاط لان جماهير البلدية هي العامل الأساسي والمحفز للفريق وأن دورهم خلال الفترة المقبلة كبير كما حدث في مباراة غزل المحلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات المجموعة الثالثة الأسبوع العاشر

غدا ب٧ لقاءات حيث يلتقي:

البلدية مع دكرنس

بيلا مع غزل المحلة

أبوقير للأسمدة مع فاركو

المنصورة مع مالية كفر الزيات

الرجاء مع دمنهور

الأولمبي مع الحمام