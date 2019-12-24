الامارات | حملة «مدينتي سباقي» تدعو المواطنين للمشاركة في ماراثون دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «مدينتي سباقي» تدعو المواطنين للمشاركة في ماراثون دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «دبي القابضة» حملتها «#مدينتي_سباقي»، بهدف تحفيز المواطنين على المشاركة في «ماراثون ستاندرد تشارترد دبي»، الذي يقام يوم 24 المقبل، في سباقات 10 كيلومترات و42 كيلومتراً، وسباق الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم، بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 86 ألف درهم سيتم توزيعها على أول ثلاثة فائزين من الرجال والنساء في الفئات الثلاث.

من جانبه، قال العضو المنتدب في «دبي القابضة»، خالد المالك، في بيان صحافي: «تأتي الحملة في إطار التزامنا المتواصل تجاه تشجيع الشباب والشابات من أبناء الدولة على الانخراط في مبادرات الرياضة واللياقة البدنية». وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يجسد (ماراثون دبي) واحداً من أبرز الأمثلة على روح التسامح، إذ يشهد سنوياً مشاركة أكثر من 35 ألف مشارك من مختلف الأطياف».