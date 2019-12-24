الامارات | طارق السيد: لا أعترف بكلمة «مدرب محظوظ».. وأعتز بإنجاز الـ «13»

شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: لا أعترف بكلمة «مدرب محظوظ».. وأعتز بإنجاز الـ «13» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتز مدرب البطائح الحالي، ودبا الفجيرة السابق، المصري طارق السيد، بتحقيق 13 انتصاراً متتالياً من دون تعادل أو خسارة مع دبا الفجيرة في موسم 2015، وهو رقم قياسي لم يسبقه أي مدرب عربي في المسابقات الإماراتية، ما جعله من أبرز المدربين الذين تركوا بصمة قوية وواضحة مع الأندية الإماراتية كمدرب، إذ نجح في قيادة دبا الفجيرة للعب في دوري الخليج العربي موسم 2012 للمرة الأولى في تاريخ النادي، ونجح بعد ذلك في قيادة الفريق للبقاء في دوري المحترفين، وهو عندما كان مساعداً للمدرب الألماني بوكير، فضلاً عن دوره في استكشاف لاعبين موهوبين في «الهواة»، قبل أن يعود ليقود الوافد الجديد نادي البطائح لجملة من الانتصارات أبرزها تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات وتأهله لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة لأول مرة في تاريخ النادي.

وأكد طارق السيد لـ«الإمارات اليوم» أنه يتطلع لدور كبير في خدمة الرياضة الإماراتية إضافة إلى استكشاف الموهوبين.

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