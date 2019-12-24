الامارات | الوصل وخورفكان.. من يتجاوز أحزانه

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل وخورفكان.. من يتجاوز أحزانه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه فريق الوصل تحدياً كبيراً عندما يلتقي خورفكان عند الساعة 7:50 على استاد نادي الشارقة ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، إذ يتطلع إلى تحقيق أهداف عدة من بينها المصالحة مع جماهيره واستعادة كبريائه في أعقاب النتائج المتواضعة في دوري الخليج العربي التي كان آخرها الخسارة الكبيرة أمام الجزيرة في الجولة العاشرة بأربعة أهداف نظيفة، وتراجعه للمركز الثامن برصيد 12 نقطة، ويأمل الوصل الذهاب بعيداً في مسابقة الكأس وتعويض جمهوره عن تراجعه في الدوري.

ويعوّل الوصل على الأوراق الرابحة في صفوفه، خصوصاً نجمه المميز البرازيلي فابيو ليما.

وستكون مباراة اليوم عبارة عن بروفة قوية بين الفريقين استعداداً للقاء المرتقب بينهما يوم 28 الجاري في الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

وعلى الجانب الآخر فإن فريق خورفكان الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب فرق الدوري برصيد أربع نقاط فقط يسعى إلى إحداث مفاجأة وإقصاء «الإمبراطور» من مسابقة الكأس، واستعادة توازنه عقب الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام شباب الأهلي بهدفين نظيفين في الجولة العاشرة من الدوري.