الامارات | أبوظبي تستضيف 450 من قادة وصنّاع القرار الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف 450 من قادة وصنّاع القرار الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي، للعام الثاني على التوالي، قمة قادة الرياضة العالميين، على مدار يومي 21 و 22 يناير المقبل، في حلبة مرسى ياس، وسط توقعات بمشاركة 450 من مختلف قادة أعمال الرياضة العالميين.

وتستقطب القمة أكثر من 20 شخصية عالمية من رواد وقادة أعمال القطاع الرياضي، من بينهم الرئيس التنفيذي للإعلام في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيل لينش، والرئيس التنفيذي لـ«إينوس» فران ميلار، ونائب رئيس الشراكات التجارية في «الاتحاد للطيران» ياسر اليوسف، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، مالك نادي شيفيلد يونايتد، والمدير التجاري الرئيس لجمعية الغولف بالولايات المتحدة نافين سينغ، والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لا ليغا مايتي فنتورا.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية، بما فيها التقنيات الأكثر تطوراً، والتغطية التلفزيونية والإعلامية للفعاليات والبطولات الرياضية، بجانب شؤون التسويق والرعاية، والجماهير. من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، في تصريحات صحافية، أهمية استضافة قمة قادة الرياضة العالميين للسنة الثانية على التوالي، ودورها الكبير في تحقيق الإضافة الكبيرة لمسيرة خطط مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة، لتحقيق التنمية والتقدم الرياضي.