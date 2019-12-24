الامارات | عقدة اللمسة الأخيرة تؤرق الريال.. وبرشلونة وحيداً في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن عقدة اللمسة الأخيرة تؤرق الريال.. وبرشلونة وحيداً في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم أتلتيك بلباو أفضل هدية لبرشلونة في عيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك باجبار مضيفه ريال مدريد على الاكتفاء بالتعادل السلبي، أول من أمس، في المرحلة 18 من الدوري الإسباني، ما جعل النادي الكاتالوني يدخل الى العطلة التقليدية وحيداً في الصدارة.

وعانى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عقدة اللمسة الأخيرة، حيث يلعب ويسيطر لكنه لا يسجل، وتكرر هذا بشكل واضح في آخر ثلاث مباريات (فالنسيا وبرشلونة وبلباو). ووجد الريال صعوبة أمام بلباو الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة توالياً، بينها الدور الثاني من مسابقة الكأس.

لكن ريال حافظ أقله على سجله الخالي من الهزائم أمام منافسه الباسكي منذ 7 مارس 2015 حين سقط في «سان ماميس» بهدف وحيد، في حين تعود هزيمته الأخيرة أمام هذا الفريق في «سانتياغو برنابيو» الى 19 فبراير 2005 حين سقط صفر-2.

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وكان النادي الملكي الطرف الأفضل وحصل على عدد من الفرص لافتتاح التسجيل، أبرزها للألماني توني كروس الذي انفرد بالحارس أوناي سيمون، لكن الكرة ارتدت من وجه الأخير والى العارضة (19)، في وقت اعتمد بلباو على الهجمات المرتدة السريعة التي كانت خطيرة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لاسيما عبر إينياكا وليامس. وواصل ريال أفضليته، إلا أنه عجز عن الوصول الى الشباك، وتكررت العارضة، وانفرادات لاعبي الريال دون فائدة.

وسيدخل برشلونة وريال عطلة رأس السنة، الأول في الصدارة وحيداً بفارق نقطتين بعد فوزه على ألافيس 4-1، مستفيداً من اكتفاء غريمه الملكي بالتعادل الثالث توالياً.

• بلباو يتعادل في المباراة التاسعة على التوالي بالدوري الإسباني.