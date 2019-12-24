الامارات | علي مبخوت نجم الجولة الـ 10 في استفتاء «سبورت فور أوول»

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت نجم الجولة الـ 10 في استفتاء «سبورت فور أوول» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد الهداف التاريخي للمنتخب الوطني نجم فريق الجزيرة علي مبخوت، جائزة نجم الجولة في استفتاء «سبورت فور أوول» للجولة الـ10 من دوري الخليج العربي، بعد أن منحه الإعلاميون الرياضيون 19 صوتاً من أصل 20 بطاقة ترشيح، وبنسبة 38% من الأصوات المخصصة للخبراء، بينما منحت الجماهير صاحب الهاتريك في مرمى الوصل، 385 صوتاً من 1250، ليتصدر مبخوت الاستفتاء متقدماً على أقرب منافسيه، ليوناردو من شباب الأهلي، الذي حل ثانياً، بينما جاء في المركز الثالث لاعب الشارقة إيغور. وفي فئة أفضل حراس المرمى خلال الجولة الـ10، استحق حارس عجمان علي الحوسني قفاز الإجادة، بعد استبساله في الذود عن مرماه أمام الشارقة، ما مكن البرتقالي من خطف تعادل بطعم الفوز، وحل ثانياً حارس الفجيرة عبدالله التميمي، فيما حل ثالثاً حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري.

وحسم الحكم محمد عبدالله، الذي أدار مباراة اتحاد كلباء والوحدة جائزه أفضل حكم، وحل حمد علي يوسف على المركز الثاني، وجاء عبدالله العاجل في المركز الثالث.