الامارات | «طيران الإمارات» ترعى كأس أميركا الـ 36 لسباقات اليخوت

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت «طيران الإمارات» التزامها نحو فريق «طيران الإمارات نيوزيلندا» لليخوت الشراعية، من خلال تجديد عقد رعاية الفريق المشارك في بطولة كأس أميركا السادسة والثلاثين. وستكون «طيران الإمارات» أيضاً شريكاً رسمياً وناقل رسمي لبطولة كأس أميركا السادسة والثلاثين، التي تتضمن سلسلة كأس أميركا (ACWS)، كما ترعى جميع السباقات الأولية المؤهلة التي تسبق الحدث الرئيس خلال عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك ستكون «طيران الإمارات» «شريك التقديم» لدورة بورتسموث (المملكة المتحدة) ضمن السلسلة العالمية. وجاء ذلك خلال بيان صحافي لـ«طيران الإمارات»، التي ترتبط بالفريق بصفتها راعي الاسم في عام 2004 عندما بدأ سعيه لإعادة كأس أميركا إلى نيوزيلندا. ويعود الفريق الآن مرة أخرى للدفاع عن لقبه في الدورة 36 التي ستستضيف أوكلاند (نيوزيلندا) سباقاتها الختامية في مارس 2021. - ستكون «طيران الإمارات» الناقل الرسمي لكأس أميركا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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