شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يقهر تيستيباس ويتوج بلقب «أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الإسبانى رافائيل نادال، المصنف الأول عالميا، بلقب بطولة أبوظبى الاستعراضية للتنس (مبادلة) عقب فوزه الصعب السبت على اليونانى الشاب ستيفانوس تيستيباس بمجموعتين لواحدة في النهائى.

ونجح «الماتادور» في قلب تأخره في المجموعة الأولى 6-7 (3-7)، إلى فوز صعب بالمجموعتين التاليتين 7-5 و7-6 (7-3) خلال مباراة استمرت أكثر من 3 ساعات، ليحقق انتصاره السابع في ثامن مباراة تجمعه باللاعب اليونانى عبر مسيرتهما.

وفى تصريحات مباشرة له عقب التتويج باللقب، أوضح نادال: «التتويج باللقب الخامس يعنى الكثير لى، وإنهاء العام بهذه الطريقة أمر رائع. ماذا يمكننى أن أقول حول مباراة اليوم.. 3 ساعات من المنافسة، مواجهة ستيفانوس تعد تحديًا كبيرًا، لأنه لاعب كبير ومتحرك، وأتمنى له الأفضل في الموسم الجديد».

وبهذا يفض «رافا» الشراكة مع الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثانى عالميا، في عدد الألقاب بعد أن رفع رصيده إلى 5 بطولات.

Advertisements

كان ديوكوفيتش قد فاز بالمركز الثالث في البطولة إثر فوزه قبل قليل على الروسى كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد 7-5 و6-3.

على جانب آخر، قال ستيفانوس تيستيباس إن هدفه في 2020، هو الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى للتنس، في إطار سعيه لإنهاء الموسم بين المصنفين الثلاثة الأوائل، وهى المراكز التي يسيطر عليها رافاييل نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، وروجر فيدرر، في المواسم الأخيرة.

ولم يتمكن تيستيباس من الفوز بأول ألقابه الكبرى، هذا العام، حيث توج نادال، البالغ عمره 33 عاما، بلقبين، ومثلهما لديوكوفيتش (32 عاما)، بينما كان فيدرر (38 عاما) قريبا من تعزيز رقمه القياسى.

لكن اللاعب اليونانى، البالغ عمره 21 عاما، يثق بأن «الثلاثة الكبار» سيعانون خلال 2020، بعد فوزه بلقب البطولة الختامية لموسم الرجال في لندن، وإنهاء الموسم في المركز السادس عالميا.

وقال: «نادال وديوكوفيتش وفيدرر دائما حاضرون وسيظلون، وما أفعله هو بذل المزيد من الجهد لتجاوزهم، هذا أكبر هدف أمامى العام المقبل».

وواصل «أهدافى العام المقبل الفوز ببطولة كبرى، وإنهاء العام بين الثلاثة الأوائل، والتأهل إلى البطولة الختامية مرة أخرى، والفوز في بطولات الأساتذة». وأضاف تيستيباس، الذي بدأ مسيرته في البطولة الاستعراضية أمام الروسى أندريه روبليف أنه لن يضع المزيد من الضغوط على نفسه للفوز ببطولة كبرى. وأوضح «لا أريد أن يكون فوزى بإحدى البطولات الكبرى مسألة حياة أو موت، أريد مواصلة الأداء بقوة، ومعرفة ما أحتاج التركيز عليه في الملعب، وهذا يأتى بالخبرة».