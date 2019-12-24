شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن العودة للانتصارات على حساب الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره الإنتاج الحربى، في السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك قد تعثر في الجولتين السابقتين، حيث خسر أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما سقط في فخ التعادل السلبى أمام سموحة.

وعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق، من أجل تحفيزهم على استعادة نغمة الانتصارات مرة أخرى ومصالحة جماهير القلعة البيضاء، مشددًا على أن الأداء كان جيدا أمام سموحة، ولكن سوء التوفيق وإضاعة العديد من الفرص الحقيقية حالا دون تحقيق المكسب.

وطالب رئيس القلعة البيضاء اللاعبين بضرورة القتال داخل الملعب، وتقديم مستوى مميز من أجل استعادة الثقة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم لاتزال داخل الملعب، والموسم مازال طويلًا.

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تقابل الفريقان في 15 مباراة، جاءت في صف الزمالك، حيث نجح الأبيض في الفوز على الإنتاج 9 مرات، مقابل الخسارة مرتين، والتعادل في 4 مباريات، ونجح أبناء القلعة البيضاء في تسجيل 24 هدفاً في مرمى الإنتاج، بينما تلقى 14 هدفاً من فريق العجلات الحربية.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى العودة مرة أخرى لطريق الانتصارات من أجل استعادة الثقة والمنافسة على بطولة الدورى هذا الموسم ومحاولة مصالحة الجماهير البيضاء.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، جلسة مع اللاعبين، أمس، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد أمام فريق الإنتاج الحربى واقتناص الفوز والثلاث نقاط.

يتطلع نادى الزمالك للخروج من المأزق الذي وضع فيه بسلسلة النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة، حيث خسر الأبيض 10 نقاط بعد 8 مباريات فقط خاضها حتى الآن، بعد الهزيمة من طلائع الجيش وإنبى، والتعادل مع سموحة ونادى مصر.

وواصل عبدالله جمعة، لاعب الفريق، برنامجه التأهيلى على هامش التدريبات الجماعية، أمس، وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم، وخاض اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، حيث غاب الظهير الأيسر عن القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية، ويشارك عبدالشافى بدلًا منه. ويدخل المدير الفنى الفرنسى بتشكيل يتكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى، وأمامه كل من حازم إمام، محمود علاء، محمد عبدالغنى، محمد عبدالشافى، طارق حامد، فرجانى ساسى، أشرف بن شرقى، يوسف إبراهيم «أوباما»، محمد أوناجم، مصطفى محمد.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى اللقاء تحت قيادة المدير الفنى المخضرم مختار مختار، والذى يتطلع إلى تحقيق نتيجة مفاجئة أمام نادى الزمالك ومحاولة الخروج بنقطة على الأقل من المباراة تساعده في تحسين مركزه بجدول ترتيب الدورى الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين وتلقى 3 هزائم وذلك من 9 مباريات خاضها في بطولة الدورى حتى الآن.