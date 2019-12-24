شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الشياطين الحمر يكررون ملحمة موسم 2005-2006 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق النادي الأهلي فوز عريض على حساب فريق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وتعد آخر مرة حقق أصحاب القمصان الحمراء 8 انتصارات متتالية في أول 8 مباريات في مسابقة الدوري، كان ذلك موسم 2005-2006 مع المدرب البرتغالي مانويل حوزية وللمصادفة انتصر الأهلي في اللقاء الثامن برباعية نظيفة على حساب فريق أسمنت السويس، ولكن كتيبة فايلر تتفوق على كتيبة مانويل جوزية بعدما سجل الأهلي موسم 2005-2006 21 هدفا واستقبلت شباكه هدف واحد، في المقابل سجل الفريق الأحمر هذا الموسم مع فايلر 23 هدفا واستقبلت الشباك هدف واحد فقط. ويتصدر النادي الأهلي مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة بتحقيق 8 انتصارات من أصل 8 مباريات. Advertisements وينتظر الأهلي مواجهة فريق مصر المقاصة يوم 1 يناير ضمن منافسات الأسبوع ال11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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