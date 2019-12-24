شكرا لقرائتكم ديانج نسر مباراة الأهلى ضد الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل المالى أليو ديانج لاعب وسط الأهلى، تألقه خلال مواجهة الاتحاد السكندرى التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الأهلى بنتيجة 4 / 0.

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هذا الفوز العريض رفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 بعدما خاض 8 مباريات ليتربع على عرش جدول الدوري، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 نقطة بعدما خاض 10 مواجهات، محتلاً المركز الثالث.

وحصل "ديانج" على لقب نسر مباراة الاتحاد السكندرى، بعد أن نجح فى استخلاص ما يقرب من 24 كرة، ليحصل على اللقب للمباراة الثانية على التوالى بعد أن حصل عليه فى لقاء الإسماعيلى، الماضى والذى انتهى بفوز الأحمر بهدف دون رد.