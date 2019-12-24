شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان : هدف قفشة "تسلل" .. وركلة الجزاء صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق، أن الهدف الثاني للنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري الذي سجله محمد مجدي قفشة، جاء من تسلل واضح للاعب، حيث إن قفشة كان في موقع تسلل عند تمريرة أجاي له .

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

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وأضاف سمير عثمان في استوديو تحليل لقناة تايم سبورت، أن ركلة الجزاء الذي احتسبها الحكم للنادي الأهلي في الشوط الثاني صحيحة، مشيراً إلي أن الحكم طارق مجدي أدار المباراة بشكل جيد.