شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة منتخب الكرة النسائية أمام بوركينا فاسو بسبب وفاة وزير الدفاع الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية المقامة بدولة الجزائر إلغاء مباريات الغد بالبطولة وذلك حدادا علي وفاة وزير الدفاع الجزائري.

كان من المقرر أن يخوض المنتخب المصري ثاني لقاءاته بالبطولة أمام منتخب بوركينا فاسو في الحادية عشر والنصف ظهر غد الثلاثاء وكان المنتخب الجزائري في مواجهة منتخب تنزانيا في الثانية ظهرا.

وعقدت اللجنة المنظمة جلسة مع مندوبي الوفود المشاركة بحضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة منتخبنا الوطني تم خلالها مناقشة الأمر والاعلان عن إلغاء مباريات الغد علي أن تقام مباريات الجولة الثالثة في موعدها يوم الخميس المقبل حيث يواجه منتخبنا الوطني نظيره التنزاني ويواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي .

من ناحية أخرى، أدي المنتخب المصري مرانه اليوم تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني وخضعت المحموعة التي شاركت في مباراة الجزائر أمس لتدريبات خفيفة لفك العضلات، كما خضع باقي الفريق لتدريبات بدنية بدأت بالأحماء والجرى الخفيف وبعض التدريبات الاستشفائية تحت قيادة عصام عمر مخطط الأحمال.

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كما ركز الجهاز الفنى مصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد علي النواحي التكتيكية وعلاج الأخطاء التي ظهرت امام الجزائر .

وشاركت فرح سمير حارسة المرمي في التدريبات تحت قيادة باسم خيرت مدرب الحراس بعد التأكد من سلامتها بعد الشكوك بعودة الإصابة بشد في العضلة الضامة

وأكد حسين عبد اللطيف أن إلغاء مباراة الغد امام بوركينا فاسو أربك حسابات الجهاز الفني ويوأثر بالسلب علي خطة الإعداد استعدادا لمباراة المغرب في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العام المقرر لها 15 يناير القادم.

وقال إنه كان يتمني خوض أكبر عدد من المباريات بصرف النظر عن النتيجة من أجل إعداد الفريق واكتساب الخبرات الدولية امام مدارس مختلفة.