شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الاتحاد السكندري: هدف تسلل وركلة جزاء مثيرة للجدل الأبرز تحكيمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر طارق مجدى بشخصية هادئة خلال أدارته لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري التي مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر الدورى الممتاز وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.

تقييم أداء الحكم - اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

بذل الحكم جهدا بدنيا كبيرا وحاول التحرك بشكل جيد لإيجاد زاوية رؤية مناسبة كما انه تابع الهجمات المرتدة السريعة حتى انه تواجد داخل منطقة الجزاء اكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء وحاول الخروج من طريق الكرة ومحيط اللعب خاصة في المرتدات السريعة وكان متواجد في قلب الحدث اغلب فترات المباراة .

الشخصية والسيطرة -

حافظ الحكم على ثباته الانفعالي من خلال الهدوء الذي ظهر علية من البداية كما أن كما أحسن التعامل مع اعتراضات الاجهزة الفنية خاصه الفريق السكندري في القرارات التي شهدت جدلا تحكيميا الا انه تحدث كثيرا مع اللاعبين كان دائما الشرح بعد بعض المخالفات واكتفى بالتحذيرات الشفوية للاعبين وذلك في إطار أدارته اللقاء حسب رؤيته في السيطرة على المباراة.

تطبيق القانون ( 28 مخالفة - هدف تسلل وركلة جزاء مثيرة للجدل )

صافرة طارق مجدي تعلن عن 28 مخالفة على الفريقين فى تقدير مناسب الى حد كبير أبرزها فى الدقيقة 71 عندما أصدر فرمان بركلة جزاء مثيرة للجدل على مدافع الاتحاد بعدما اعتبر ان الكرة لمست اليد التي كانت خارج الجسم فى الوقت الذي حدث فعلا التلامس لكن من الصدر الى اليد بالتالي يستمر اللعب طبقا للقانون ، لكن يحسب له انه سمح بالتنافس العادل والالتحام المشروع طبقا للقانون ، كما اشار باستمرار اللعب مع المساعد الاول في هدف الأهلي الثاني طبقا للقانون.





ركلة جزاء الاهلى





4 بطاقات صفراء وتغاضى عن اثنين

اشهر الحكم البطاقة الصفراء فى 4 مناسبات لثلاثى الفريق السكندرى اسامة العزب ونور السيد ومحمود رزق فى الدقائق 54،71 وانذار وحيد للاهلى من نصيب المدافع ايمن اشرف فى الدقيقة 29 ، فى الوقت الذى تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء للاعب الأهلي عمرو السولية ومهاجم الاتحاد اوكوى للعب بتهور .

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هدف مجدى قفشة التسلل

المساعدان يوسف البساطى –( جيد) – شهاب راشد ( امتياز)

اختلف أداء الثنائي في اللقاء بعدما نجح المساعد الثاني فى أكثر من اختبار خاصه في شوط المباراة الاول في الوقت الذى سمح المساعد الاول باستمرار اللعب في اكثر من هجمة الا انه لم يكن موفقا في هدف الأهلي الثاني حيث تمركز بشكل خاطئ رغم انه كان موفقا فى الهدف الثالث للأحمر كما اشاروا على 6حالات تسلل في توقيت مناسب كما تدخل الثنائي في المخالفات القرية منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع – محمود رشدى

تعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضروسيطرة على المنطقة الفنية خاصه عندما اعتراض الجهازالفني للفريق السكندري وتعامل مع الاجهزة بشكل جيد وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 28 خطأ - 13 ركلة ركنية -6 حالات تسلل – 4 بطاقات – ركلة جزاء- 4 أهدافالدرجات: الحكم 8.0 – المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثانى – 8.7 – الحكم الرابع – 8.0 .

ركلة الجزاء

الهدف التسلل