شاهد.. أمح يحتفل بهدف أحمد الشيخ.. ويعلق: "مبروك الهدف يا حبيبى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمح صورة له برفقة أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي عقب إحزار الهدف الأول لفريقه بمرمى الاتحاد السكندرى، وعلق أمح قائلا: "مبروك الهدف لأحمد الشيخ حبيبي". نجح الأهلى فى التقدم على الاتحاد السكندرى برباعية مقابل لا شىء بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى. Advertisements

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