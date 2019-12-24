عدسة "سوبر كورة" ترصد أحمد فتحى يتقمص دور المدير الفنى ويوجه الشحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت "عدسة" سوبركورة" لحظة تقمص أحمد فتحى لاعب وسط الأهلى دور المدير الفنى فى ستاد القاهرة وتوجيه زميله حسين الشحات فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر على زعيم الثغر برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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