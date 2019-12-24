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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 فى مقدمتها، الزمالك يضم عواد وأبو جبل لقائمة الإنتاج.. وعودة الونش وعمر السعيد

الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

أيمن أشرف يغيب عن الأهلي فى مواجهة المقاصة بالدوري العام

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف.

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