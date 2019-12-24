اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الاثنين 23 / 12 / 2019 فى مقدمتها، الزمالك يضم عواد وأبو جبل لقائمة الإنتاج.. وعودة الونش وعمر السعيد

الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى

أيمن أشرف يغيب عن الأهلي فى مواجهة المقاصة بالدوري العام

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة بسبب الإيقاف.

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أيمن أشرف يغيب عن الأهلي فى مواجهة المقاصة بالدوري العام

 

الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة بلاتينيوم بدورى الأبطال

 

تلقى محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي ، خطابا رسميًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على أن تتولى شركة «تذكرتى» بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة.

 

الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة بلاتينيوم بدورى الأبطال

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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