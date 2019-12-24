شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب إقامة مبارتين من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف المقاولون العرب نظيرة الاسماعيلى بينما واجه الاهلى فريق الاتحاد السكندرى.

الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

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جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :