اخبار الرياضه

ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب هدافى الدورى المصرى عقب إقامة مبارتين من الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف المقاولون العرب نظيرة الاسماعيلى بينما واجه الاهلى فريق الاتحاد السكندرى.

الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

الأهلى يهزم الاتحاد برباعية ويواصل تربعه على الدورى

 

Advertisements
جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى : 
WhatsApp Image 2019-12-23 at 9.33.50 PM

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا