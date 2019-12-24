شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلى فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثانى، وفى الشوط الثانى أضاف محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 53، وأضاف البديل وليد أزارو الهدف الثالث فى الدقيقة 67، وأختتم على معلول مهرجان الأهداف فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز ارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 بعدما خاض 8 مباريات ليتربع على عرش جدول الدورى، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 نقطة بعدما خاض 10 مواجهات، محتلاً المركز الثالث.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جونيور أجاي.

وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من..

في حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت

خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.