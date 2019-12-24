شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر
تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثانى، وفى الشوط الثانى أضاف محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 53، وأضاف البديل وليد أزارو الهدف الثالث فى الدقيقة 67، وأختتم على معلول مهرجان الأهداف فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.
بهذا الفوز ارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 بعدما خاض 8 مباريات ليتربع على عرش جدول الدورى، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 نقطة بعدما خاض 10 مواجهات، محتلاً المركز الثالث.
وضم تشكيل الأهلي كلاً من..
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول
خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ
خط الهجوم: جونيور أجاي.وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلاً من..
في حراسة المرمى: عماد السيد
خط الدفاع: محمود رزق، محمد أنور، أسامة العزب، السيد سالم
خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رفعت
خط الهجوم: خالد الغندور، رزاق سيسيه، اكوي.
كانت هذه تفاصيل خبر اهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدورى المصرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.