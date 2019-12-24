شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. طلعت يوسف يغلق صفحة الرباعية ويستعد للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري ، اللاعبين راحة 24 ساعة عقب الخسارة من الأهلي بأربع أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن الجولة العاشرة ببطولة الدوري . Advertisements ويعود الفريق للتدريبات اليومية الأربعاء المقبل فى الخامسة عصرا للتجهيز لمباراة الإسماعيلى فى البطولة العربية والتى ستقام على ستاد الاسكندرية فى 28 ديسمبر الجارى فى السابعة والنصف مساء والتى تحمل آمال جماهير زعيم الثغر نحو أحلام التتويج بالبطولة العربية. من المنتظر أن تشهد مباراة الإسماعيلى تغييرات فى التشكيل خاصة بعد ظهور أكثر من لاعب بعيدا عن مستواه فى مباراة الأهلى إلى جانب إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين للحصول على فرصة قبل فتره انتقالات يناير .

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