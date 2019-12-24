شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يتصدر تويتر عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز الفريق الاحمر على ظيرة الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى المصرى .

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز الثامن على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.

تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول، وفى الشوط الثانى أضاف محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 53، وأضاف البديل وليد أزارو الهدف الثالث فى الدقيقة 67، وأختتم على معلول مهرجان الأهداف فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 24 نقطة فى المركز الأول للدورى، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند 20 نقطة فى المركز الثالث.

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