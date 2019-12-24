شكرا لقرائتكم خبر عن "متصدر بالعلامة الكاملة".. الأهلاوية يحتفلون بالرباعية فى شباك الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جماهير النادى الأهلي بفوز المارد الأحمر على نظيرة الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة، فى المواجهة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام.

وتصدرت احتفالات جماهير النادى الأهلى من خلال هاشتاجات تصدرت قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، وأشاد مغردو تويتر بمستوى لاعبو النادى الأهلى مع المدرب السويسرى، حيث قال سامى سماكة:"عاجبنى قوى هدوء وتعامله خلال المباراة... والأجمل في المؤتمر الصحفى بيتعامل مع الصحفيين والإعلاميين بحب وإحترام وابتسامته الجميلة حاضرة دائماً في كل إجابة فعلاً يثبت إنه عالمي.. شكراً فايلر".

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وكتب كريم :"هتقفل خطوطك يبقي مش هتشوف الشناوي طول الماتش وهكسبك غصب عنك.. هتفتح خطوطك يبقي ممكن تشوف الشناوي مرة ولا اتنين بس هشلوحك وهلبسلك ثلاث أربع أهداف مع الرأفة.. الخلاصة الأهلي خلي الخصوم أقصي طموحهم ميخسروش باسكور كبير وبس".





وغردت نيلان:" حبى للورد الأحمر لم يأت من الفراغ عشقى للأهلى وحيات أهلى"، وأضافت داليا:" ما شاء الله ربنا يحميهم ويبعد عنهم الإصابات".





بهذا الفوز ارتفع رصيد المارد الأحمر للنقطة 24 بعدما خاض 8 مباريات ليتربع على عرش جدول الدورى، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 20 نقطة بعدما خاض 10 مواجهات، محتلاً المركز الثالث.