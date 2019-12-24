أيمن المزين يضم 18 لاعبا لقائمة طنطا استعدادا لمباراة أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا قائمة تضم 18 لاعبا لخوض مباراة أسوان ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد طنطا الرياضى.
وضمت القائمة كل من: إسلام طارق ، محمد فتحى، محمود مسعود ، محمد العشرى، أحمد الشناوى، محمد الشاذلى، إيهاب سمير، حسام غالى ، أحمد قطاوى، مصطفى أمين، وليد عادل، عبدالرحمن الدح، أحمد الألفى، أحمد فهمى، محمد أونش، تاديو لوانجا، الحسن ضيوف، هشام شعبان.
ويحتل فريق طنطا المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 9 نقاط .
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