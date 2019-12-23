لوكاكو يفجر مفاجأة بشأن حديث رونالدو له

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الإثنين 23 ديسمبر 2019
رونالدو ولوكاكو
أكد روميلو لوكاكو، المُهاجم البلجيكي لفريق إنترميلان، على أن النجم كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، أخبره أن الدوري الإيطالي هو الأصعب دفاعياً في العالم.
وقال لوكاكو، في حواره مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، :”رونالدو قال لي إنه سجل أهدافا في كل مكان، ولكن هنا كان أصعب مكان للقيام بذلك الأمر، وعندما يعتقد رونالدو أن الدوري الصعب، فإنه يجب أن يكون صعباً بالفعل”.
وتابع المُهاجم الذي سجل حتى الآن 12 هدفاً مع فريقه إنتر في أول مواسمه بالدوري الإيطالي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي حديثه وقال :”الدوري هنا أصعب من إنجلترا، كرة القدم أقوى أكثر هنا”.
وأكد لوكاكو أنه احتاج من أسبوعين لثلاثة من المُمارسة المُكثفة للوصول لدرجة الاتقان المُناسبة للغة الإيطالية، وشدد :”لم يعد أحد يتحدث معي الإنجليزية “.
يذكر أن النجم البلجيكي أحرز مع إنتر 14 هدف في 22 مُباراة في أول نصف موسم له في إيطاليا، 12 منهم في الدوري الذي يتنافس فيه النيراتزوري بقوة مع يوفنتوس.
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