انت الان تتابع هكذا يحتفل قائد بايرن ومنتخب ألمانيا نوير بأعياد الميلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مانويل نوير عملاق حراسة المرمى الألماني يذهب للكنيسة ويلتقي مع الأسرة في عيد الميلاد، وأهم ما يملك هي الصحة، حسب ما يقول بنفسه

فترة أعياد الميلاد فرصة للتفكير في الأشياء الروحية ومعاناة الآخرين والأمنيات الطيبة. فما الذي يتمناه نجم كرة بإمكانه الحصول على أي شئ يريده. عملاق المرمى الألماني مانويل نوير يفتح قلبه ويتحدث عن حياته في عيد الميلاد.

يحتفل الغرب المسيحي في ليلة الـ25 من ديسمبر/ كانون الأول كل عام بعيد الميلاد، وتكون تلك المناسبة فرصة للطقوس الروحية واللقاءات الأسرية حيث يتبادل الأفراد الهدايا مع أحبائهم وتكثر أعمال البر. عملاق المرمى الألماني مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا يحتفل مبدئيا مع الأسرة فيذهب إلى الكنيسة "بالنسبة لي هو عيد للتفكر والهدوء كالمعتاد تماما".

ويقول نوير لمجلة "كيكر" في عدد اليوم الاثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2019) إنه يشتري الهدايا لهذه المناسبة أحيانا عبر المتاجر في الإنترنت، لكن إذا كان الأمر مستعجلا يذهب بنفسه ويشتريها من المتاجر في ميونيخ. ويوضح أن "سكان المدينة يتركونا نحن لاعبي بايرن في هدوء، لكن اللحظات الحرجة تكون عندما يكون هناك كثير من السياح كما هو الحال بالنسبة لوقت عيد الميلاد". ويتابع نوير إنه في هذه الحالة يعرف ما يريد تماما ولذلك يشتري الهدايا بسرعة وبهدف واضح.

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وعن أعمال الخير في عيد الميلاد يقول نوير لكيكر "نحن (اللاعبين) قدوة خصوصا بالنسبة للأطفال ولكن في عموم المجتمع أيضا، لذلك أجد من المهم أن نوجه أنظارنا إلى من أحوالهم ليست بالجيدة، ولهذا السبب أنشأت مؤسستي الخيرية". عندما علمت بوجود أطفال متضررين إجتماعيا في منطقة الرور، قمت بالتركيز على هذه المسألة وأصبح هذا المشروع عزيزا على قلبي، يتابع نوير.

لكن ما هي الأمنيات التي يتمناها لاعب كرة محترف في عيد الميلاد، بما أنه لديه القدرة للحصول على أي شيء؟ يجيب مانويل نوير: أنا سعيد عندما يكون بمقدوري لعب كرة القدم وأنا أحب مهنتي، وصحتي هي بالنسبة لي أهم ما أملك خصوصا بعد سوء الحظ الذي لازمني في العامين الماضيين، ولذلك فأنا سعيد بأنني تعافيت من جديد وأنه بإمكان إظهار قدراتي وآمل أن يتواصل الأمر بهذا الشكل".