شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هدف «أفشة» في الاتحاد غير صحيح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد سمير محمود عثمان، الحكم الدولي السابق، عدم صحة هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي في مرمى الاتحاد السكندري.
أفشة سجل الهدف الثاني للأهلي في رباعية الأحمر التي اكتسح بها الاتحاد، اليوم الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال عثمان في تصريحات لفضائية تايم سبورتس: «كان هناك تسلل واضح على أفشة لأنه كان يسبق زميله أجاى الذي مرر الكرة».
وتابع: «قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف الاتحاد، لأن لاعب زعيم الثغر دفع مدافع الأهلي قبل أن يحرز أحمد رفعت الهدف».
واختتم: «ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي صحيحة».
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