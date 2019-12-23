شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: الاجتهاد والتركيز هما السبيل لحجز مكان في تشكيل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري، مساء اليوم، برباعية دون رد، مؤكدًا أن الجميع يجتهد لتقديم أفضل ما لديه فوق أرض الملعب.

وأكد الشيخ أن فوز الأهلي اليوم يساوي 6 نقاط على حساب منافس قوي، قدم مردودًا جيدًا في المباريات الماضية، جعله في المركز الثالث حاليًّا، وهو ما دفع الأهلي إلى خوض المباراة بتركيز كامل لمواصلة التربع على قمة الدوري.

Advertisements

وأضاف أنه يعتز بجمهور الأهلي ويسعى لإسعاده، معربًا عن أمله بالوجود في التشكيل الرئيسي في المباريات المقبلة، وتقديم أفضل ما لديه للنادي وجماهيره.

وأكد الشيخ أن الفريق أغلق ملف الدوري من أجل الاستعداد لمواجهة بلاتينيوم في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي.

واختتم الشيخ تصريحاته بالحديث عن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه يتعامل مع الجميع بطريقة واحدة، ولا فرق عنده بين لاعب أساسي وبديل، ويمنح الثقة لكل العناصر، ويؤكد دائمًا أن الاجتهاد والتركيز هما السبيل لحجز مكان في التشكيل.