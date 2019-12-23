شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: رباعية الاتحاد دافع قوي للأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على فريق كبير بحجم وقيمة الاتحاد السكندري، الذي يقدم موسمًا أكثر من رائع من خلال نتائجه مع الفرق التي قابلها في المسابقة، ووجوده في المركز الثالث في الترتيب العام لجدول مسابقة الدوري.

وأوضح مدير الكرة خلال تصريحاته عقب نهاية مباراة الأهلي والاتحاد: «الأهلي فاز بأربعة أهداف دون رد، وهو معدل أهداف جيد مع فريق يؤدي دفاعيًّا بشكل جيد، ولم يستقبل أهدافًا كثيرة في بطولة الدوري.. ونتعامل مع كل مباراة وفقًا لأحداثها، ودائمًا ما نحترم المنافس، وهو ما نركز عليه في جلساتنا مع اللاعبين».

وأكد عبدالحفيظ أن الأهلي أمامه مباراة في غاية الأهمية أمام بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، يوم السبت المقبل، والفريق يرغب تحسين ترتيبه في المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار إلى أن الأهلي يحتفل اليوم بالفوز على الاتحاد، ولكن بداية من غد سيتم غلق الصفحة المحلية من أجل الاستعداد لمباراة بلاتينيوم.

وحول الإصابات في الفريق قال سيد عبدالحفيظ: «الأهلي يلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وأمر طبيعي أن يكون هناك إجهاد عضلي، ولكن في النهاية الأمور تسير على ما يرام، ونحن في حالة تركيز، وعادتنا دائمًا أن يكون تركيزنا في الملعب فقط».