شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب زيادة الجماهير لـ20 ألفًا أمام «بلاتينيوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مسؤولو الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الجهات الأمنية بزيادة أعداد الجماهير، المقرر حضورها مباراة الأهلى وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوى، المحدد لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا على أرض ملعب استاد السلام، وكانت الجهات الأمنية قد حددت من قبل حضور 10 آلاف مشجع إلا أن الجهاز الفنى يرغب فى زيادة عدد الجماهير لـ20 ألف متفرج لدعم اللاعبين، خاصة أن المباراة مهمة فى مشوار تأهل الفريق لدور الثمانية الإفريقى، والفوز بالمواجهة سيدعم موقف القلعة الحمراء.

من جهة أخرى، يخوض الفريق الكروى تدريباته اليوم، الثلاثاء، مباشرة دون الحصول على راحة عقب مواجهة الاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز، وذلك استعدادا لمواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوى، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجارى.

وكان رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، قرر عدم حصول الفريق على راحة واستمرار تدريبات الفريق، بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندرى بسبب ضيق الوقت بين المباراتين.

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فيما يخضع رمضان صبحى لجلسات علاج طبيعى للتعافى من تمزق العضلة الخلفية، وتأكد غيابه فترة تصل إلى 6 أسابيع.

ويقوم اللاعب بتنفيذ المرحلة الأولى فى البرنامج العلاجى والتأهيلى من خلال أداء جلسات علاج طبيعى على أن يحدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، المرحلة الثانية التى تشتمل على التدريبات التأهيلية بعد التأكد من تحسن حالته وحدوث التئام للإصابة.

وواصل صبحى تنفيذ برنامجه العلاجى على هامش مران اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة الاتحاد السكندرى، التى أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة فى الجولة العاشرة من بطولة الدورى العام.

بينما ينتظم رامى ربيعة فى المران الجماعى خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الاطمئنان على حالته.

ويشارك ربيعة فى تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.