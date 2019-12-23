شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض طلب «البدرى» إيقاف الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، طلب حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، إيقاف الدورى فى غير المواعيد المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

كان البدرى قد اقترح إمكانية إيقاف مباريات الدورى الممتاز حتى يتمكن من إقامة معسكر طويل يقوم خلاله بوضع برنامج إعداد للمرحلة المقبلة فى ظل عدم قناعة المدير الفنى بمستوى اللاعبين خلال الفترة السابقة، لكن مسؤولى الجبلاية رفضوا الاقتراح لسببين: أولهما أن استمرار مباريات الدورى الممتاز سيكون فى مصلحة الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى واللاعبين، والسبب الثانى هو عدم رغبة اتحاد الكرة فى اتخاذ قرار من شأنه التأثير سلبًا على انتظام مسابقة الدورى الممتاز.

يأتى هذا فى الوقت الذى تحفّظ فيه اتحاد الكرة على التصريحات الإعلامية التى أدلى بها حسام البدرى خلال الفترة الأخيرة، والتى ألمح خلالها إلى صعوبة المرحلة التى يمر بها المنتخب الوطنى وأن الدورى الممتاز ضعيف ولا يفرز لاعبًا دوليًا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن عضوًا باللجنة المؤقتة أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ«البدرى»، طالبه خلالها بعدم الإدلاء بتصريحات إعلامية تقلل من أهمية الدورى الممتاز.

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ووفقا لمصدر مسؤول داخل اللجنة - رفض ذكر اسمه - فإن اتحاد الكرة لن يقبل بأى تصريحات من جانب أى مدرب بالمنتخبات الوطنية تقلل من قوة الدورى الممتاز، وقال المصدر: «نعرف السبب الرئيسى من وراء هذه التصريحات، لكننا سنساند الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، والمحاسبة ستكون وفقا للنتائج وليست لأى شىء آخر».

من جهة أخرى، أحال اتحاد الكرة 4 عروض لإقامة مباراة ودية مع المنتخب الوطنى لكرة القدم إلى حسام البدرى، المدير الفنى، للمفاضلة بينها وتحديد اللقاء الودى الذى سيخوضه الفريق خلال شهر مارس المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن البدرى يرفض خوض مباريات مع المنتخبات الإفريقية ذات التصنيف الأول، خوفا من تحقيق نتيجة سلبية تؤثر على مسيرة الفريق فى المباريات الرسمية التى سيخوضها فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021، خصوصا أن الفريق قدم عروضا متواضعة فى المباريات التى خاضها منذ تولى الجهاز الفنى بقيادة البدرى مسؤولية الفريق سواء خلال المواجهات الودية أو أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

فيما يدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى عدم ضم محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، إلى المعسكر المقبل فى حالة استمرار تراجع مستواه فى المباريات الأخيرة بالدورى الممتاز.

كان أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، قد تلقى اتصالًا من عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، أكد له خلاله الأخير أن الجهاز الفنى للقلعة البيضاء لن يعتمد بشكل أساسى على محمد عواد لحين عودته إلى مستواه المتميز، فيما بات عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، قريبا من العودة إلى صفوف المنتخب الوطنى فى المعسكر المقبل بعد تألقه مع فريقه خلال مباريات الدورى وبطولة الكونفيدرالية، ولاسيما أن البدرى لم يجد بديلا لـ«السعيد» حتى يعتمد عليه فى الفترة المقبلة.