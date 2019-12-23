شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى» يخطط لإنهاء أزمة «موكورو» قبل انتقالات يناير.. ومكافآت حال الفوز على بيراميدز بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية الزمن من أجل إنهاء أزمة إيقاف شيخ موكورو، لاعب الفريق الكروى الأول، من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» حتى يتمكن من تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. كان «فيفا» قد اتخذ قرارا سابقا بإيقاف شيخ موكورو ومنع النادى البورسعيدى من قيد لاعبين فى يناير المقبل.

وسدد النادى المصرى مبلغ 30 ألف دولار من قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب بسبب فسخ عقده من طرف واحد من نادى الهلال الأبيض السودانى على أن يتم خصمها من مستحقات اللاعب لدى المصرى خلال فترة تعاقده مع النادى فى المرحلة المقبلة، وينتظر أن يتوجه «نصر عزام» الخبير القانونى إلى المحكمة الرياضية من أجل إنهاء الأزمة بالمحكمة الرياضية الدولية.

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ويأمل مسؤولو المصرى فى إنهاء الأزمة قبل يناير المقبل من أجل ضم لاعبين جدد فى يناير المقبل بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفنى.

من جهة أخرى، يفقد الفريق الكروى الأول جهود كل من كريم العراقى ومحمود وادى لاعبى الفريق خلال مواجهة الغد أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها غدا فى الدورى الممتاز، فى الوقت الذى يعود فيه أستون أموتو، لاعب الفريق، بعد اكتمال شفائه من إصابة كاحل القدم التى لحقت به فى الفترة الأخيرة، بينما طلب إيهاب جلال، المدير الفنى، من مجلس الإدارة رصد مكافآت خاصة للاعبين فى حالة الفوز على بيراميدز خلال مواجهتهما يوم الأحد المقبل ببطولة الكونفيدرالية.

من جهة أخرى أكد إيهاب جلال المدير الفنى قدرة فريقه على العودة بقوة لاعتلاء مكان يليق بتاريخ وإمكانيات لاعبى المصرى فى جدول الدورى.