رقم قياسي جديد في إنتظار جوارديولا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019

صرح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الإثنين، إنه يخطط للبقاء مع النادي الموسم المقبل، رداً على تكهنات بشأن احتمال رحيله بنهاية الموسم الحالي.



ونفى المدرب الإسباني، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من 4 سنوات، تقارير أشارت هذا الشهر إلى أن عقده الممتد حتى 2021 يتضمن "بنداً" يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.

وتبدو آمال سيتي ضعيفة في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي إذ يتأخر فريق غوارديولا بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر.

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وقال المدرب البالغ عمره 48 عاماً، إن مستقبله في النادي لا يتوقف على قراره الشخصي.

وأضاف غوارديولا للصحافيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز خارج أرضه يوم الجمعة المقبل: "هذا موسمي الرابع والقادم سيكون الخامس، لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل، هذه فترة طويلة".

وتابع: "أشعر براحة هنا، سأرى إن كنت أستحق توقيع عقد جديد، ارتفع أداء الفريق كثيراً والتوقعات عالية وسنرى ما إذا كان قادرين على التعامل مع هذا الأمر، هذا لا يتعلق بي فقط".

وأضاف: "سنحظى بفترة راحة نقضيها مع أسرنا ونستعد لمواجهة ولفرهامبتون وباقي المباريات، لدينا وقت كاف للتفكير في الأمر بالمستقبل".