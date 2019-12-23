شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الشيخ يكشف سر احتفال "الشنكار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال احمد الشيخ في تصريحات لقناة تايم سبورت : انه يضع صورة ابنته مكة علي واقي الساق " الشنكار " ، واحتفل بها لتفاؤله بوجودها في حياته.
وعن سياسة السويسري فايلر المدير الفني للأهلي ، قال احمد الشيخ ان السويسري يتعامل مع التدريبات باعتبارها مباريات رسمية، ويطالب اللاعبين بالجدية في التدريب ولا يوجد لديه تفرقة بين لاعب أساسي واخر احتياطي الا بالمجهود في التدريبات.
كما تحدث أحمد الشيخ عن تألقه الفترة الحالية مع الأهلي قال لاعب الوسط : أقيم ادائي عقب كل مباراة واقف علي اخطائي واعمل علي تصحيحها وفقا لتعليمات المدير الفني، وأحاول استغلال فترة التألق الحالية في تثبيت أقدامي بالتشكيل الأساسي للفريق.
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