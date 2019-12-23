شكرا لقرائتكم طلعت يوسف : لم أتوقع الخسارة من الأهلى برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال يوسف :"سنعمل على علاج الأخطاء في الفترة القادمة ، الفريق مقبل علي العديد من التحديات الهامة ، الإرهاق كان له دور كبير في تراجع اداء فريقه"
مضيفا أن عدم الدفع بخالد قمر جاء لمنحه قسط من الراحة خاصة وأنه يسعي لعمل تدوير بين اللاعبين في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها فريقه ، مؤكدا أن هدف الأهلي الثاني جاء من تسلل واضح" .
وفاز الأهلي على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
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