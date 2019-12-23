شكرا لقرائتكم "أهلي فايلر محتاج يتبخر" يتصدر تويتر بعد رباعية الأحمر أمام الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج يوضح قوة فايلر الفنية والتي منحت الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة والفوز في جميع مبارياته.

وجاء هاشتاج "أهلي فايلر محتاج يتبخر" في قائمة المواضيع المتداولة في تويتر، وكان الهدف من الهاشتاج هو إبعاد الحسد عن النادي الأهلي ولاعبيه تحت قيادة المدرب السويسر والذي يقدم أداء قوي منذ قدومه للقلعة الحمراء.

وبعد الفوز في مباراة اليوم واصل النادي الأهلي صدارته للدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته وسجل 23 هدف بينما استقبلت شباكه هدف وحيد، على الجانب الآخر يحتل سيد البلد المركز الثالث برصيد 20 نقطة.