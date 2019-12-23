شكرا لقرائتكم فايلر رغم الفوز على الاتحاد برباعية: الأهلى لم يحسم الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رضاه عن فوز فريقه علي الإتحاد برباعية مبديا رضاه عن حفاظ فريقه علي نظافه شباكه للمرة السابعة هذا الموسم " .

واشاد رينيه فايلر بفريق الاتحاد السكندري مؤكدا انه قدم مباراة رائعة إلا أن فريقه نجح في حسم المباراة لصالحه في النهاية.

وقال فايلر :"بطولة الدوري المصري ليست ضعيفة والأهلي لم يحسمها بعد ، مؤكدا أن أيمن أشرف مدافع الفريق من أفضل لاعبي فريقه وتغيير ديانج وقفشة جاء لأسباب فنية وليس لتعرضهم لأي إصابة" .

وفاز الأهلي على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.