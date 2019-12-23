شكرا لقرائتكم فايلر رغم الفوز على الاتحاد برباعية: الأهلى لم يحسم الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشاد رينيه فايلر بفريق الاتحاد السكندري مؤكدا انه قدم مباراة رائعة إلا أن فريقه نجح في حسم المباراة لصالحه في النهاية.
وقال فايلر :"بطولة الدوري المصري ليست ضعيفة والأهلي لم يحسمها بعد ، مؤكدا أن أيمن أشرف مدافع الفريق من أفضل لاعبي فريقه وتغيير ديانج وقفشة جاء لأسباب فنية وليس لتعرضهم لأي إصابة" .
وفاز الأهلي على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
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