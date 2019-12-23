شكرا لقرائتكم متعب بعد فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى برباعية : فايلر عامل شغل عالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.
وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن الحرية التى لعب بيها الرباعى حسين الشحات و محمد مجدى " أفشة " و أحمد الشيخ " خلال الشوط الثانى من مباراة الاهلى و الاتحاد السكندرى و أستغلال المساحات و ترابط الخطوط أدت الى النجاح تسجيل ثلاث أهداف .
وأشار عماد متعب أن التغيرات التى قام بيها الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف لم تؤدى الاضافة خلال المباراة وخروج أحمد رفعت من أهم عناصر اللعب لفريق سيد البلد .
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