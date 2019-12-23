شكرا لقرائتكم عمار حمدى : أنتظر تحديد مصيرى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمار حمدى لاعب الأهلى، أنه ينتظر تحديد مصيره داخل النادى خلال الأيام المقبلة سواء بالاستمرار أو الإعارة، موضحا أنه تحت أمر الأهلى فى أى وقت.

قال حمدى فى تصريحات لقناة اون سبورت، أنه يريد المشاركة سواء مع الأهلى أو الاتحاد السكندرى حتى يحافظ على مكانه فى المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

كشف اللاعب عن أن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى حرص على مصافحتى بعد مباراة الأهلى والاتحاد التى أقيمت اليوم، وقالى لى" مستنيك فى الاتحاد"، فى إشارة إلى المفاوضات القائمة بين الناديين للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعارة.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.