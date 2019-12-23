شكرا لقرائتكم عمار حمدى : أنتظر تحديد مصيرى فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال حمدى فى تصريحات لقناة اون سبورت، أنه يريد المشاركة سواء مع الأهلى أو الاتحاد السكندرى حتى يحافظ على مكانه فى المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.
كشف اللاعب عن أن طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى حرص على مصافحتى بعد مباراة الأهلى والاتحاد التى أقيمت اليوم، وقالى لى" مستنيك فى الاتحاد"، فى إشارة إلى المفاوضات القائمة بين الناديين للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعارة.
وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
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