شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : لن نعلن عن صفقات للأهلى فى الوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق الاهلى أن الاحمر فاز على أحد أقوى أندية الدورى المصرى هذا الموسم وأن الاتحاد السكندرى يمتلك عناصر جيدة بقيادة طلعت يوسف .

وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أنه لا يوجد إعلان عن صفقات خلال التوقيت الحالى ولكن فى حين الانتهاء من التعاقد سوف يتم الكشف عن اللاعب وهويته ولذلك لابد من الانتظار .

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وأشار مدير الكرة بفريق الاهلى أن المنافسة على بطولة الدورى المصرى تحتاج الى الفوز فى جميع المباريات وحصد أكبر عدد من النقاط .

واصل فريق الأهلى تربعه على قمة الدورى الممتاز بتحقيق الفوز السابع على التوالى على حساب الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة الدولى ضمن فعاليات الجولة العاشرة للدورى.