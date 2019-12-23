شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن القيمة المالية الجديدة لعضوية نادى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور القيمه المالية الجديدة لعضوية النادي وذلك بناءا على موافقة الجمعية العمومية التي أقيمت في سبتمبر الماضي وفي إطار سعي الإدارة لتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي الفترة القادمة . وجاءت قيمه العضويات الجديدة على النحو التالي :- مؤهل عال : 200 ألف جنيه مؤهل متوسط : 225 ألف جنيه بدون مؤهل : 250 ألف جنيه الفئات المستثناة : 70 ألف جنيه كما أعلنت الإدارة عن قيمة عضويات النادي لفرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر وجاءت على النحو التالي : - العضويات من 1 إلى 1000 مؤهل عال : 80 ألف جنيه مؤهل متوسط : 100 ألف جنيه بدون مؤهل : 120ألف جنيه العضويات من 1001 إلى 2000 مؤهل عال : 100ألف جنيه Advertisements مؤهل متوسط : 125ألف جنيه بدون مؤهل : 150ألف جنيه العضويات من 2001 إلى 3000 مؤهل عال : 120 ألف جنيه مؤهل متوسط : 145 ألف جنيه بدون مؤهل : 170ألف جنيه العضويات من 3001 إلى 4000 مؤهل عال : 140 ألف جنيه مؤهل متوسط : 165ألف جنيه بدون مؤهل : 195ألف جنيه العضويات من 4001 إلى 5000 مؤهل عال : 160 ألف جنيه مؤهل متوسط : 185 ألف جنيه بدون مؤهل : 210 ألف جنيه

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