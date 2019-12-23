شكرا لقرائتكم بعد مباراة اليوم.. الأهلي يتفوق على الاتحاد السكندري في ماراثون " الرباعيات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكتسح النادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الأسبوع الـعاشر من عمر الدوري المصري الممتاز. وفي تاريخ مواجهات الفريقين انتهت 4 مباريات بخلاف مباراة اليوم بأربعة أهداف، وكان الأهلي قد فاز بمباراتين برباعية في موسم 2005 وموسم 2006، كما فاز سيد البلد على المارد الأحمر أيضا في مباراتين برباعية في موسم 2014/ 2015، وموسم 2018/ 2019 ، ليحسم النادي الأهلي صراع الرباعيات لصالحه بعد الفوز في مباراة اليوم. وبعد الفوز في مباراة اليوم واصل النادي الأهلي صدارته للدوري المصري برصيد 24 نقطة بعد الفوز في جميع مبارياته وسجل 23 هدف بينما استقبلت شباكه هدف وحيد، على الجانب الآخر يحتل سيد البلد المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

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