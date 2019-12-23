شكرا لقرائتكم سمير عثمان : هدف الأهلى الثانى فى شباك الاتحاد " تسلل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق ، أن الهدف الثاني للنادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري الذي سجله محمد مجدي أفشة ، جاء من تسلل واضح للاعب ، حيث أن أفشة كان في موقع تسلل عند تمريرة أجاي له .

وفاز الأهلي على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.

وأضاف سمير عثمان في استوديو تحليل لقناة تايم سبورت، أن ركلة الجزاء الذي احتسها الحكم للنادي الأهلي في الشوط الثاني صحيحة ، مشيراً إلي أن الحكم طارق مجدي أدار المباراة بشكل جيد.