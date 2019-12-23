شكرا لقرائتكم سمير عثمان : هدف الأهلى الثانى فى شباك الاتحاد " تسلل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الأهلي على الإتحاد السكندري برباعية نظيفة في المواجهة التي اقيمت مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
وأضاف سمير عثمان في استوديو تحليل لقناة تايم سبورت، أن ركلة الجزاء الذي احتسها الحكم للنادي الأهلي في الشوط الثاني صحيحة ، مشيراً إلي أن الحكم طارق مجدي أدار المباراة بشكل جيد.
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