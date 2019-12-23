شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الاتحاد السكندري.. الشيخ بطل مفارقة تاريخية جديدة عقب التسجيل في زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح أحمد الشيخ في وضع بصمته في انتصار الأهلي العريض على فريق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الشيخ التسجيل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بعدما تابع كرة عرضية وضعها ببراعة في شباك الحارس عماد السيد.

وسجل الشيخ للعام الثاني على التوالي في آخر مباريات الأهلي خلال مسابقة الدوري الممتاز في العام الميلادي، للمفارقة كان الهدف الأول في المباراة، حيث سجل جناح الأهلي هدف في شباك الداخلية في اللقاء الذي أقيم يوم 29 ديسمبر 2018 على ملعب بتروسبورت في الدقيقة 49 وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2، قبل ان يكرر الشيخ هذا الإنجاز للعام الثاني على التوالي بعدما سجل هدف المارد الأحمر الأول في شباك الاتحاد السكندري اليوم.

الجدير بالذكر أن احمد الشيخ هو صاحب آخر هدف للأهلي عام 2017 في شباك أتليتكو مدريد في اللقاء الودي الذي أقيم يوم 30 ديسمبر 2017 على ملعب برج العرب.

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ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه فريق المقاولون العرب.