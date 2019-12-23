شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الاتحاد السكندري .. المارد الأحمر يحقق الفوز العاشر على التوالي على حساب زعيم الثغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل قطار الأهلي السريع في الدوري الذهاب بعيدا بصدارة جدول الترتيب عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري برباعية نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وحقق الأهلي الفوز العاشر التوالي في مسابقة الدوري الممتاز بعدما حقق فوزين نهاية الموسم الماضي على المقاولون العرب ثم الزمالك، وتحقيق 8 انتصارات هذا الموسم تحت قيادة المدرب النمساوي رانير فايلر. Advertisements ويعد الرقم القياسي لأفضل سلسلة انتصارات متتالية لمصلحة النادي الأهلي تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزية بعدما حقق 21 انتصار متتالية، بواقع 4 انتصارات في آخر 4 مباريات موسم 2003-2004 و17 فوز موسم 2004-2005 للمفارقة كانت آخر مباراة أمام الاتحاد السكندري وتحقيق الفوز برباعية نظيفة.

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