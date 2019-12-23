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الاتحاد السعودي يقرر دعم الأندية المشاركة في دوري الصالات

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اطلع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الاثنين، على المقترح المقدم من لجنة المسابقات الخاص ببرنامج الموسم الرياضي المقبل، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد بالرياض.

وقرر اتحاد كرة القدم اعتماد تقديم دعم مالي للأندية المشاركة في الدوري الممتاز للصالات، بجانب توسيع عمل مراكز التدريب لتشمل جازان والأحساء وتبوك ومكة المكرمة، بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من قرارات سابقة صدرت من اجتماعات المجلس.

واعتمد مجلس الإدارة لجنة الترشحيات والمكافآت برئاسة ياسر المسحل لتتولى مراجعة اللوائج التنظيمية الداخلية في الاتحاد.

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