نجح الأهلي في اكتساح الاتحاد السكندري برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.
افتتح الأهلي مهرجان أهدافه في الدقيقة 45 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أحرز محمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54.
كما أضاف المغربي وليد أزارو الهدف الثالث للأهلي في شباك الاتحاد في الدقيقة 66، قبل أن يضيف التونسي علي معلول الهدف الرابع للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 74.
وبهذا الفوز، تربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 24 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 محتلاً المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة عودة «أزارو» للتهديف.. الأهلي يكتسح الاتحاد برباعية ويعتلي صدارة الترتيب الدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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