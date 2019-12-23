اسماء السيد - عاد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، إلى تصريحاته المثيرة للجدل، وهذه المرة كشف ساحر التانغو ع نتعرضه للاختطاف من جانب كائنات فضائية.
وأكد مارادونا أنه إنه تعرض للخطف من جانب كائنات فضائية، مشيرا إلى أنه قضى أكثر من يومين بعيدا عن كوكب الأرض.
وقال مارادونا، في مقابلة مع قناة TyC sports التلفزيونية الأرجنتينية: "تعرضت للخطف من قبل لعملية اختطاف من قبل كائنات فضائية، وقضيت أكثر من يومين مع هذه الكائنات في مكان آخر غير كوكب الأرض ".
وأضاف: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتي إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتني، لكنى لم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى".
جدير بالذكر أن مارادونا كان قد أعلن عودته لتدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا لكرة القدم بعد يومين فقط من تقديم استقالته، وذلك استجابة لرغبة آلاف المشجعين الذين تظاهروا أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 الى منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر مارادونا: كائنات فضائية اختطفتنى 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.