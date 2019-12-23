مارادونا: كائنات فضائية اختطفتنى 3 أيام









اسماء السيد - عاد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، إلى تصريحاته المثيرة للجدل، وهذه المرة كشف ساحر التانغو ع نتعرضه للاختطاف من جانب كائنات فضائية.

وأكد مارادونا أنه إنه تعرض للخطف من جانب كائنات فضائية، مشيرا إلى أنه قضى أكثر من يومين بعيدا عن كوكب الأرض.

Advertisements

وقال مارادونا، في مقابلة مع قناة TyC sports التلفزيونية الأرجنتينية: "تعرضت للخطف من قبل لعملية اختطاف من قبل كائنات فضائية، وقضيت أكثر من يومين مع هذه الكائنات في مكان آخر غير كوكب الأرض ".

وأضاف: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتي إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتني، لكنى لم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى".

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد أعلن عودته لتدريب نادي خيمناسيا لا بلاتا لكرة القدم بعد يومين فقط من تقديم استقالته، وذلك استجابة لرغبة آلاف المشجعين الذين تظاهروا أمام مقر النادي مطالبين بعودة بطل العالم 1986 الى منصبه.

